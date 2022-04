Assaltante é baleado e comparsa preso após perseguição policial na zona Oeste

Um assaltante foi baleado e outro acabou preso durante uma perseguição policial, na noite deste sábado (23), na rua Engenheiro João Hélio Alves Rocha, no bairro Planalto, zona Oeste de Natal. A dupla estava em uma motocicleta e se negou a parar após a ordem policial. De acordo com a equipe da guarnição do 9º Batalhão os criminosos trafegavam pela via e quando visualizaram a viatura empreenderam fuga e ainda atiraram em direção a viatura.

Ainda segundo os policiais imediatamente houve um acompanhamento tático que culminou em troca de tiros, sendo um dos assaltantes ferido e socorrido em seguida. O segundo homem acabou rendido e preso. A motocicleta foi apreendida e uma arma de fogo.

Com informações de Sérgio Costa

