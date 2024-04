AS TRIBULAÇÕES DA VIDA– Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Hoje escrevo a você que vem sofrendo as mais duras tribulações. E venho lembrá-los que, não importa como, onde ou mesmo porque, surgiram as tribulações, a mão do Eterno está lhe guiando para vencer todas as dores da vida. Acredite, levante a cabeça e continue a sua jornada.

Quando analisamos a palavra tribulação, a língua portuguesa nos ensina que é um substantivo feminino, relacionado a um estado ou situação de: aflição, angústia, sofrimento ou dificuldade. É uma terminação empregada para descrever períodos de provação, adversidades ou problemas que uma pessoa pode enfrentar ao longo da vida.

Há situações que são tenebrosas, no entanto, não importa o tamanho da tempestade que a vida tem mostrado, podemos vencer pela fé, que nos leva a ter um equilíbrio que o mundo não conhece. Outro fato importante é que podemos passar em meio ao caos cheios da esperança do Cristo. Ele mesmo nos avisou sobre as aflições quando nos alertou: “Neste mundo, vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo.” (João 16:33)

Leia comigo, com calma, sentido cada palavra, cada emoção que ela apresenta. E abra a tua alma em sabedoria para compreender a mensagem profunda e edificante que o livro de Eclesiastes nos apresenta.

“Depois, voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol; e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador; e a força estava da banda dos seus opressores; mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é; que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito.

Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo; sim, ele não tem filho nem irmã; e, contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas; e não diz: Para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação.

Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque, se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só como se aquentará? E, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa.

Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar; sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor, que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina; tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade, que também isso é vaidade e aflição de espírito”. (Eclesiastes 4: 1-16)

A grande verdade é que todos nós, de forma ou de outra, nos encontraremos no dia da provação. O próprio sistema mundano, caído, nos faz pressão por meio de desafios, conflitos e sofrimento que nos parece avassalador. Todavia, o principal objetivo é nos levar a desistir da nossa jornada.

Nas tribulações, onde orar é impossível, as lágrimas chegam na eternidade, diante do trono do Eterno, como cheiro suave de sacrífico. Não desanime em sua jornada, a chegada está muito, muito perto, bem ali está a chegada.

Portanto, a nossa vida terrena é repleta de tribulações, angústias, dores e solidão. Todavia, não precisamos enfrentá-las sozinhos. Está à disposição de cada pessoa a fé e a confiança no Senhor. E Nele, encontramos o ânimo e a vitória sobre o mundo. Creia, creia, creia, já há providência do Eterno para sua vida.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo