AS TEMPESTADES DA VIDA – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

AS TEMPESTADES DA VIDA

Há no mundo uma silenciosa solidão que vem afetando a humanidade. Fruto do mundo tecnológico que tem consumido segundos, minutos e horas das pessoas, e quase sempre as levando à falência emocional e ao desgaste mental.

E assim, as pessoas se sentem sós, em meio à multidão tão comum, que vive sem razão. Numa rápida observação, aparentemente, o mal está vencendo o bem. E o sentimento social é que ninguém mais ama ninguém. E os sonhos da formação da família se acabaram. Logo, o amor parece estar sendo extinto silenciosamente.

É exatamente neste ponto que encontramos uma diversidade de pessoas recheadas de conceitos e preceitos distorcidos da realidade, porém cansadas das paixões e de viver ilusões. E suas vidas já não lhe satisfazem, por isso recorrer às drogas, às bebidas e à vida entregue ao mundo.

Entretanto, é nos tempos mais difíceis da vida que todos buscamos forças no nosso interior e encorajamento para continuar na jornada. Eis algumas passagens bíblicas que podem lhe fortalecer nas dificuldades e na solidão.

Nada nos separa do amor de Deus – “Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.” (Romanos 8:38-39) Deus sabe tudo – “Registra, tu mesmo, o meu lamento; recolhe as minhas lágrimas em teu odre; acaso não estão anotadas em teu livro?” (Salmos 56:8) O consola de Deus – “Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação.” (2 Coríntios 1:5) Ore nas dificuldades a Deus – “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.” (Filipenses 4:6) Fique firme e santifique-se – “De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, mas não desesperados; somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos.” (2 Coríntios 4:8-9). Os tempos difíceis passam – “Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes.” (Salmos 126:5-6) O Eterno tem um plano para você – “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro.” (Jeremias 29:11) O Eterno cumpre as suas promessas – “Este é o meu consolo no meu sofrimento: A tua promessa dá-me vida.” (Salmos 119:50) O Eterno está no controle – “Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.” (Romanos 8:28) Cristo é sua força – “Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte.” (2 Coríntios 12:10) Não tenha medo! Não desanime! – “O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você; ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo! Não desanime!” (Deuteronômio 31:8) Seja forte e corajoso! – “Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar”. (Josué 1:9) Tudo posso naquele que me fortalece! – “Tudo posso naquele que me fortalece.” (Filipenses 4:13)

Portanto, não tenha medo da vida e nem das dificuldades, pois as tempestades vêm e vão embora, até mesmo as que não podemos prever. E quando bater a solidão, a angústia, o desespero e a dor, continue firme em sua caminhada, pois a vitória é grande para quem confia no Eterno.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

acredite a vitória é sua!