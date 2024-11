AS PROVAÇÕES DO MUNDO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Quando chega o dia mal, as noites e dias parecem longas e cheias de solidão e tristeza. Então, surge a voz do coração, que antes estava silenciada, a dizer: estou cansado das injustiças, tristezas e angústias que esta vida tem.

Eu, porém, lhe digo: aguente firme. Não desista de si mesmo. Pois, nesta vida, vale de provações, todos choram e sofrem.

Bem sei que, neste momento, sua razão, compreensão, diz que tudo está errado. Então, é chegado o instante em que você deve adorar e cantar na noite mais escura de sua vida. Mesmo quê! Seja o momento mais solitário do seu viver. Eu lhe digo, resista, aguente firme e, se surgir a vontade de parar na estrada, não aceite, siga em frente, lute, conta cada barreira, cada obstáculo e cada tempestade.

Não ouse se entregar, lute, lute mais ainda, mesmo que o corpo e a mente estejam cansados da batalha. Levante-se, pois vem surgindo a alvorada da vitória contra os inimigos visíveis e invisíveis.

E quando surgiu o sentimento que quer dominar sua alma, a lhe dizer que estás sozinho, escute a voz que está nos ventos a lhe dizer: você não está sozinho nesta vida. Eis que estou aqui todos os dias e noites lhe protegendo e guardo de todo o mal. Eu sou o amor, você deve viver e suportar as dores do mundo, pois eu sou a própria vida. Eu sou a promessa viva da eternidade, então você não está sozinho. Guarde todas as lágrimas, pois, Eu sou o teu apoio no dia da provação.

Sorria, cante e encha seu coração de esperança! Eu sou o amor! Não olhe para o cerco de sangue e de lama que te colocaram! Você é minha criação! Criação divina! Você está se esquecendo disso. Não esqueça! Estou aqui, Eu sou o Deus salvador do mundo. E logo descerei do céu nesta terra e farei justiça aos que choram, darei amor aos desamparados, e graça aos tristes e saciarei os famintos. Pois, Eu, somente Eu, sou o amor. Por isso, aguente firme. Você não está sozinho, pois Eu, o Senhor, estou contigo.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo