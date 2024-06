AS POLÍTICAS E OS POLÍTICOS DESASTROSOS – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

AS POLÍTICAS E OS POLÍTICOS DESASTROSOS

A política nasceu como meio de organizar e democratizar a sociedade. Assim como, o seu objetivo era, e é, amenizar a pobreza e diminuir as diferenças entre pobres e ricos. No entanto, o espírito da perversidade e da indecência tomou conta de temas profundamente caros à humanidade, levando à banalização e tornando os dramas sociais apenas em meio eleitoral em busca de votos e da autopromoção.

Por outro lado, a imposição da lei, a obediência cega e quase canônica, serviu apenas para doméstica os mais pobres e promover a desigualdade social. Mascarando as decisões de políticas públicas de proteção aos vulnerais e aos abandonados da sociedade. Porém, o brilho da honestidade e do zelo apenas resplandece nos mais pobres que agem com dignidade, mesmo diante dos conflitos e das angústias promovidas pelo estado.

Quanto a arena política, o que temos, são políticos apregoadores, dia e noite, do medo e do terror social como meio de crescimento eleitoral e reconhecimento político, o dito, defesa dos mais carentes. No entanto, por trás desse discurso está apenas a ideia da promoção política pessoal ou de um grupo, o que se caracteriza pelo desprezo aos que sofrem.

As políticas desastrosas de intervenção e do populismo irresponsável levam a população a crer que a solução para os males sociais é a ação extremista que vai da política de segurança pública às políticas sociais de assistência. E neste círculo vicioso de debates intermináveis, as verdadeiras soluções são deixadas de lado para manter a narrativa de interesses partidários. Destes debates, apenas sugiram projetos e propostas caóticas e desumanas, tornando a sociedade moderna em mundo infantilizado ou de utopia.

O circo trágico, armado pelos nossos dirigentes políticos, apenas criou uma nuvem de fumaça para esconder o espetáculo obscuro da precariedade da saúde, da educação, dos transportes e da segurança, sendo verdadeiras omissões de negligências e descaso com os mais vulneráveis do povo.

Portanto, a grande verdade é que os mais vulneráveis do povo são lançados ao descaso e ao abandono pelas políticas públicas. E assim, a luta pela sobrevivência, para os mais pobres, é uma constante que vai da saúde à alimentação diária. Enquanto isso, o erário é tomado de assalto dia após dia por políticos desonestos e administradores corruptos que vivem da propina e dos contratos superfaturados.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo