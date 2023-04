Artesãos de Tibau realizam cadastro e capacitação no evento PROARTE

A Secretaria de Turismo esteve recebendo nos dias 25 e 26 de abril o PROARTE (Programa de Artesanato) onde foi realizada uma capacitação e elaboração de carteiras para os Artesãos de Tibau.

Houve a elaboração de carteirinhas do artesão, e também foi possível renovar este documento, caso estivesse vencido. O primeiro dia voltado para a capacitação para os artesãos e no segundo, aproximadamente 20 artesãos foram contemplados com a elaboração de novas carteirinhas, e os que estivessem com o documento vencido, poderiam fazer a renovação.

O PROARTE é inteiramente voltado para os artesãos de Tibau, idealizado para valorizar a arte local e fomentar a cultura, o evento aconteceu durante dois dias, na sede da Prefeitura Municipal.