Arroz: entenda a polêmica que causou anulação do leilão de importação e demissão no governo

O leilão de importação de 263 mil toneladas de arroz foi anulado pelo governo federal nesta quinta-feira (11) após indícios de incapacidade técnica e financeira de algumas empresas vencedoras. O governo pretende fazer um novo leilão.

O evento também tem sido criticado por ter tido a participação de um ex-assessor parlamentar do secretário de Política Agrícola, Neri Geller, que acabou pedindo demissão para evitar uma escalada do caso. Oposição e associações de produtores alegam que houve favorecimento. O ex-assessor nega.

Em relação à capacidade técnica das vencedoras, o que se tem apontado é que três das quatro vencedoras não são do ramo de arroz ou de importação, o que, segundo analistas de mercado, poderia gerar problemas na operação. Essas empresas receberiam recursos do governo para importar e entregariam o produto em unidades da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Por outro lado, nenhuma companhia tradicional do participou do leilão, segundo uma das bolsas que operou a negociação.

O arroz seria vendido em pacotes de 5 quilos por um preço tabelado de R$ 20 e teria o rótulo do governo. Nos supermercados de SP, o pacote de 5 quilos tem sido vendido, em média, por R$ 30.

O governo decidiu importar arroz poucos dias depois do início das enchentes no Rio Grande do Sul para evitar alta nos preços do alimento, diante da dificuldade pela qual o estado passava para transportar o grão para o restante do país.

A decisão contrariou os produtores, que têm afirmado que há arroz suficiente para abastecer o Brasil. O RS é responsável por 70% da produção nacional do grão, mas já havia colhido 80% do cereal antes das inundações.

Entenda a seguir as duas principais polêmicas do leilão que envolvem:

as empresas vencedoras

a demissão de Neri Geller

Sobre as empresas vencedoras…

Três das quatro empresas que venceram o leilão não são do ramo de arroz e de importação grãos. Essas são a Icefruit, uma fábrica de polpas de frutas de SP; a Wisley A de Souza Ltda, uma loja de queijos de Macapá (AP); e a ASR Locação de Veículos e Máquinas, de Brasília;

Todas, no entanto, têm como atividade secundária o comércio de produtos alimentícios;

Por outro lado, nenhuma empresa tradicional participou do leilão, disse o dono da Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso (BMT) Robson Luiz de Almeida França;

Em relação às empresas vencedoras, uma das principais polêmicas envolve a loja de queijos, que arrematou R$ 736 milhões no leilão, e que alterou, no site da Receita Federal, o seu capital social de R$ 80 mil para R$ 5 milhões dias antes do evento;

“O aumento da Wisley A de Sousa Ltda foi feito em função de seu plano de expansão”, disse a empresa ao g1. A reportagem questionou qual seria esse plano de expansão. A companhia não respondeu a esta última pergunta;

A Wisley disse ainda que tem “mais de 17 anos de experiência no comércio atacadista, na armazenagem e na distribuição de produtos alimentícios” e que teve um faturamento de mais de R$ 60 milhões em 2023;

O g1 também procurou o dono da locadora de veículos ASR, Crispiniano Espindola Wanderley, que reforçou que a empresa também atua no comércio de alimentos e que quer aumentar a sua participação em leilões públicos;

“Temos experiência em participar de leilões do governo federal através da bolsa, fomos ganhadores do leilão realizado pela Conab em dezembro do ano passado”, disse Wanderley. Na ocasião, eles entregaram 211 mil sacas de milho para a Bahia;

“As pequenas empresas que ganharam o leilão foram surpreendidas. A gente não acreditava que iria ganhar. Eu acredito que houve um boicote do agronegócio porque as grandes empresas de importação do setor não participaram do leilão”, ressaltou Wanderley;

O g1 procurou grandes empresas que atuam no mercado de grãos, como a Camil, a Josapar, Bunge, ADM, Cargill e a Dreyfus para saber se essas companhias importam arroz e se cogitaram em participar do leilão. A Cargill e a Bunge disseram que não comercializam arroz. Já as demais companhias não responderam até a última atualização desta reportagem;

A reportagem também busca contato com a IceFruit por e-mail e telefone desde segunda-feira, sem sucesso;

Uma outra empresa que venceu o leilão foi a Zafira Trading, que é mais conhecida no mercado. A companhia também não respondeu a um pedido de entrevista do g1;

Na avaliação de Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, a participação de empresas desconhecidas numa operação de importação em grandes volumes poderia gerar problemas. Segundo ele, elas teriam lucro se conseguissem comprar arroz de outros países a um preço mais barato do que o da venda ao governo. “Só que não conheciam o mercado e isso era praticamente impossível”, disse;

A Wisley e a ASR disseram que têm capacidade financeira de realizar a operação.