Arrascaeta fica fora do Flamengo de todos os tempos; veja lista

CNN Brasil

A revista Placar lançou uma edição de colecionador com a eleição “Meu Time dos Sonhos”. Jornalistas, ex-atletas e personalidades ilustres definiram os 11 maiores jogadores e técnicos dos 12 maiores clubes do Brasil.

260 personalidades elegeram seus 12 favoritos de Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama.

Além de trazer os 12 times de todos os tempos, com fichas de cada um dos eleitos e aspas dos votantes sobre suas escolhas, a edição traz ainda a comparação com os times eleitos em 1982, 1994 e 2006, outras três edições especiais da Placar.

O time eleito como Flamengo dos sonhos traz uma curiosidade: Giorgian De Arrascaeta, dono de 13 títulos com a camisa Rubro-Negra em seis temporadas, não aparece na escalação.

O uruguaio teve 7 votos dentre os 22 votantes. Ele foi o segundo meia mais votado, atrás apenas de Zico. Contudo, Arrascaeta perdeu a vaga no time porque a equipe foi escalada com Adílio, Andrade e Zico no meio-campo. No esquema 4-3-3, o “Flamengo dos Sonhos” acabou definido com Nunes, Zizinho e Gabigol como atacantes.

Petkovic, com 3 votos, e Ronaldinho Gaúcho, com 2, foram outros meias lembrados na votação.

Ao lado de Zico, Junior, Gabigol e Bruno Henrique, Arrascaeta é um dos jogadores com mais títulos na história do Flamengo, todos com 13 taças.

Confira o “Meu Flamengo dos Sonhos” da revista Placar

Raul Passmann, Leandro, Mozer, Aldair e Júnior; Adílio Andrade e Zico; Nunes, Zizinho e Gabigol; Jorge Jesus.