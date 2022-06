Arquidiocese do Rio consagra Brasil ao Coração Eucarístico de Jesus nos 200 anos da independência

RIO DE JANEIRO, ACI.-

A arquidiocese do Rio de Janeiro (RJ) fará um Congresso Eucarístico de 3 a 7 de setembro, recordando o centenário do congresso de 1922. O evento acontecerá no marco dos 200 anos da independência do Brasil e, por esta ocasião, será celebrada missa solene no Cristo Redentor, com a consagração do país ao Coração Eucarístico de Jesus.

O anúncio foi feito pelo arcebispo, cardeal Orani Tempesta que, ao final da celebração de Corpus Christi ontem (16) assinou a “Carta Pastoral Comemorativa Centenário do Congresso Eucarístico de 1922”.

“Como bem sabemos, nosso país tem na Eucaristia, celebrada naquele Domingo de Páscoa de 26 de abril de 1500, o seu primeiro ato de culto católico inscrito no registro de seu nascimento. As efusivas comemorações pelo Dia de Corpus Christi em todo o Brasil (que é também um dia de ponto facultativo ou feriado municipal), os Congressos Eucarísticos nacionais e o internacional realizado no Rio de Janeiro (capital federal) em 1955, os hinos eucarísticos e as diversas manifestações devocionais expressam o amor ao Corpo e Sangue do Senhor e acentuam a fé eucarística do povo brasileiro”, afirma o arcebispo.

Na carta, dom Orani conta que em 1922, o então arcebispo coadjutor do Rio e mais tarde arcebispo metropolitano, dom Sebastião Leme da Silveira Cintra convocou os arquidiocesanos para um congresso eucarístico “diante das comemorações do centenário da independência”. “O tema geral proposto foi a ‘restauração do Brasil em Cristo, pelo incremento da vida eucarística, principalmente nas famílias, crianças e mocidade’”, recorda.

O arcebispo destaca ainda que, “neste ano de 2022, no qual comemoramos o bicentenário da proclamação da Independência do Brasil, teremos a oportunidade de celebrar os 100 anos desse Congresso Eucarístico comemorativo do centenário da independência e que também nos prepara para o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que será realizado de 11 a 15 de novembro, em Recife” (PE). O congresso também recordará os 140 anos de nascimento e os 80 anos de morte do cardeal Leme.

O tema do congresso será “Eucaristia, alimento da unidade, de esperança e de fraternidade”. E a motivação bíblica será a mesma do congresso de 1922: “E Jesus percorria toda a Galileia… curando todas as enfermidades e doenças entre o povo” (Mt 4,23). Segundo a carta pastoral, “as celebrações deste centenário do Congresso Eucarístico de 1922 na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro contemplarão uma programação em níveis paroquial, vicarial e arquidiocesano”.

Dom Orani, então, estabelece que, desde a celebração de Corpus Christi ontem, todas as comunidades devem rezar a oração pelo Congresso, “em momentos oportunos, conforme determinação dos párocos”, até o dia 7 de setembro. A oração está disponível na carta pastoral.

Quanto aos dias do congresso, a programação começará em 3 de setembro, com missa solene de abertura, às 9h, na catedral metropolitana, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento no entorno da Catedral e Bênção Eucarística na sua conclusão. No dia 4 de setembro, haverá o “Dia Eucarístico” nas paróquias. “É o momento de retomar com mais ardor a participação dominical presencial em nossas igrejas. Neste sentido, será preciso salientar em todas as missas, o Domingo como o Dia da Eucaristia por excelência (cf. At 20,7) e também a realização de uma procissão eucarística pelas principais ruas do território paroquial”, pede o arcebispo.

No dia 5 de setembro, “cada vicariato se reunirá com suas paróquias para catequese eucarística, missa, procissão e Bênção Eucarística presidida pelo Bispo animador, emérito ou residente”. Neste dia, haverá missa pelos 140 anos de nascimento e 80 anos de morte do cardeal Leme, na Igreja Sant’Ana, às 18h.

Em 6 de setembro, haverá o congresso teológico on-line, organizado pelo Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

O encerramento será no dia 7 de setembro, a partir das 7h, no Santuário do Cristo Redentor. Haverá missa solene pelos 200 anos da Independência do Brasil e a primeira comunhão de crianças (uma de cada vicariato), exposição do Santíssimo Sacramento, Te Deum, consagração do Brasil ao Coração Eucarístico de Jesus e bênção com o Santíssimo Sacramento. A arquidiocese informou que em breve divulgará o texto da consagração para que todos possam acompanhar a celebração e rezar.