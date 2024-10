Arquidiocese de Los Angeles concorda em pagar US$ 880 milhões às vítimas de abuso sexual do clero

1.353 pessoas relatam terem sofrido abusos pelos padres de Los Angeles.

A reportagem é publicada em National Catholic Reporter

A Arquidiocese de Los Angeles concordou em pagar 880 milhões de dólares a vítimas de abuso sexual cometido por clérigos ao longo de décadas, naquele que foi descrito por um advogado como o maior acordo único envolvendo abuso infantil com uma arquidiocese católica. O anúncio foi feito nesta quarta-feira.

Após a divulgação do acordo, o arcebispo José H. Gomez declarou: “Lamento profundamente cada um desses incidentes, do fundo do meu coração.”

“Minha esperança é que este acordo proporcione algum nível de cura para o que essas pessoas sofreram”, acrescentou o arcebispo. “Acredito que chegamos a uma resolução justa para essas reivindicações, oferecendo uma compensação adequada às vítimas sobreviventes desses abusos passados.”

Advogados de 1.353 pessoas que alegam terem sofrido abusos horríveis por parte de padres locais chegaram ao acordo após meses de negociações com a arquidiocese, segundo o Los Angeles Times.

O acordo encerra 25 anos de litígios contra a arquidiocese mais populosa dos Estados Unidos.

Em declaração conjunta, os advogados do Comitê de Ligação dos Autores afirmaram: “Embora nenhuma quantia em dinheiro possa substituir o que foi tirado desses 1.353 indivíduos corajosos que sofreram em silêncio por décadas, há justiça na responsabilização.”

Pelo acordo, os demandantes participarão de um processo para alocar o valor do acordo entre os participantes, sem envolvimento direto da arquidiocese.

A arquidiocese já havia pago 740 milhões de dólares em diversos outros acordos e prometido melhorar a proteção de seus membros. Com este novo acerto, o valor total dos pagamentos ultrapassa 1,5 bilhão de dólares, informou o Times.

O advogado Morgan Stewart, que liderou as negociações, declarou que este é o maior acordo único relacionado a abuso infantil com uma arquidiocese católica.

“Esses sobreviventes sofreram por décadas com as consequências do abuso. Dezenas deles já faleceram. Estão envelhecendo, assim como muitos daqueles que tinham conhecimento dos abusos na igreja. Era hora de resolver essa questão,” disse Stewart ao Times.

O acordo será financiado por investimentos da arquidiocese, reservas acumuladas, financiamento bancário e outros ativos. Segundo a arquidiocese, algumas ordens religiosas e outras partes envolvidas no litígio também cobrirão parte dos custos, informou o Times.