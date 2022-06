Argentino procurado pela Interpol por tráfico de drogas é preso na praia de Pipa

Natal/RN – A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira, 1/6, na Praia de Pipa, Litoral Sul Potiguar, um cidadão argentino, 48 anos, acusado de tráfico de drogas e considerado foragido do seu país. Ele foi preso para fins de extradição por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

A detenção do estrangeiro, que figurava na difusão vermelha da Interpol e era procurado desde o ano de 2020, aconteceu numa pousada onde ele trabalhava como administrador.

Conduzido sob escolta para Natal, o homem foi submetido a exame de corpo de delito no ITEP e se encontra custodiado na Superintendência da Polícia Federal. Ele deve ser transferido nos próximos dias para o Sistema Prisional do Estado, onde aguardará, à disposição do STF, os trâmites legais do processo de extradição para a Argentina.

AGORARN