Arena Deodete Dias é palco do concurso de quadrilha da Melhor Idade

A Arena Deodete Dias, instalada no Corredor Cultural, recebe nesta quarta-feira, 15, quadrilheiros de diversas cidades do Estado do Rio Grande do Norte. O Festival da Melhor Idade Municipal inicia hoje (15), às 16h, assim como também as apresentações na categoria Estadual, com exibições de grupos nos segmentos estilizado e tradicional a partir das 19h. A programação integra o Festival Independente de Quadrilhas Juninas, eventualidade do “Mossoró Cidade Junina” 2022.

Nesta quinta-feira, a noite de apresentações contará com a participação de cinco quadrilhas juninas. A primeira quadrilha a abrilhantar a Arena Deodete Dias será a “Brilho Potiguar”. Em seguida tem o grupo “Sonho do Sertão”, a “CIA Junina Juventude” é a terceira a se apresentar no salão. As apresentações seguem com a “CIA de Cultura Junidade Pai Fernandes” e “Arraiá Filhos do Nordeste”.

Programação no Polo Cidadela também volta nesta quarta

Polo do “Mossoró Cidade Junina” 2022, a cidade cenográfica, estilo pavilhão, reúne shows, bares e restaurantes voltados à culinária regional. Quem vem desfrutar das comidas típicas, com pratos feitos exclusivamente para o período, curte um repertório eclético nas vozes dos artistas locais.

Os shows na Cidadela iniciam sempre após o espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”. Nesta quarta-feira, a animação está garantida com Carlos Júnior, Frequência 2 e Cacá Mendonça no palco 1, ao lado da Capela de São Vicente.

No segundo palco, a cantora Analu encanta o público com repertório vibrante e autêntico. Quem gosta da música regional não pode perder a apresentação do grupo Sertão Raízes. A noite de shows na Cidadela termina com Bruno Martins e Banda, com estilo musical diferenciado.