Arena das Dunas vai receber jogo do Flamengo pelo Campeonato Carioca

O Flamengo vai jogar na Arena das Dunas no ano de 2024. A confirmação veio da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) que detalhou a tabela do Campeonato Carioca na última semana. Na capital potiguar, o Flamengo vai jogar no dia 27 de janeiro, válido pela 4ª rodada, às 18h10.

A intenção da federação é preservar o gramado do Maracanã. Por conta disso, o Flamengo vai jogar fora do Rio de Janeiro em três oportunidades.

Rubro-Negro vai encarar o Audax Rio na Arena da Amazônia, em Manaus; o Nova Iguaçu no Estádio Almeidão, em João Pessoa; e a Portuguesa-RJ na Arena das Dunas, em Natal