Arena das Dunas reunirá grandes nomes do forró no Festival Forrozar

No dia 27 de abril a Arena das Dunas se transformará no epicentro da celebração da cultura nordestina com o tão aguardado Festival Forrozar.

Com um elenco de estrelas que inclui Samyra Show, Alcymar Monteiro, Beto Barbosa, Brasas do Forró, participação especial de Socorro Lima e outras atrações locais, o evento promete uma experiência imersiva no mundo do forró.

O Festival Forrozar é uma realização da Viva Promoções, com o apoio da Lei Djalma Maranhão pela Prefeitura de Natal e da Lei Câmara Cascudo pelo Governo do RN. Os ingressos estão disponíveis para venda, e mais informações podem ser encontradas em @festivalforrozar nas redes sociais.