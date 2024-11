Areia Branca: Trabalhadores são resgatados por helicóptero após incêndio em torre eólica

O caso aconteceu em um dos aerogeradores do Parque Eólico Mel. Segundo a empresa proprietária do parque, a Neoenergia, o princípio de incêndio foi controlado pela brigada de emergência da empresa.

Porém, a equipe precisou do apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte para resgatar os dois colaboradores que faziam manutenção do equipamento.

“Os colaboradores foram resgatados com segurança, avaliados por uma equipe médica e passam bem. A Neoenergia está prestando todo o apoio aos colaboradores e apura as causas do incidente”, disse a empresa em nota.