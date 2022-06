Areia Branca registra mais um crime de homicídio; o quarto em 07 dias

A cidade de Areia Branca registrou no início da noite desta quinta-feira (02), mais um crime de homicídio. O quarto em 07 dias.

De acordo com as informações colhidas pelo Facho, a vítima, identificada como Gleison Lacerda Silva, de 37 anos, foi surpreendido por criminosos que efetuaram vários disparos de arma de fogo em sua direção, no Bairro Navegantes, e fugiram em seguida com destino ignorado.

Ele ainda chegou a ser socorrido para o hospital Sarah Kubitscheck, mas veio a óbito ao dar entrada na unidade.

O crime será investigado pelo 42⁰ Distrito de Polícia Civil, que tem a frente o Delegado Luis Antônio.

