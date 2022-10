Arcebispo de Aparecida diz que é necessário exercer o direito ao voto e alerta contra ‘dragões’ do ódio, da fome e do desemprego

Por g1 Vale do Paraíba e região:

O arcebispo de Aparecida (SP), Dom Orlando Brandes, incentivou os brasileiros a votarem e afirmou que o país precisa vencer muitos “dragões”, em alusão a problemas como fome e desemprego, durante missa do Dia da Padroeira no Santuário Nacional de Aparecida.

As declarações foram feitas na manhã desta quarta-feira (12), durante sermão da principal celebração do feriado em homenagem à santa da igreja católica — relembre aqui o que disse o arcebispo nas missas do Dia da Padroeira em 2021, 2020, 2019 e 2018. Segundo o arcebispo, um dos “dragões”, a pandemia de Covid-19, já foi vencido.