Árbitros potiguares participam de intertemporada da CBF

A Comissão de Arbitragem da CBF encerrou na sexta-feira (1º) a semana de intertemporada para árbitros, assistentes e árbitros assistentes de vídeo do futebol brasileiro. Os árbitros potiguares Caio Max, Pablo Ramon, e assistentes Jean Márcio e Luís Carlos França participaram da semana de preparações no Rio de Janeiro.

“A intertemporada vem para lapidar os detalhes do trabalho que já vem sendo feito. É um evento muito democrático, que contempla todas as regiões para que as orientações sejam praticadas em todas as divisões do Campeonato Brasileiro e uniformes em relação aos critérios utilizados. Sempre interessante participar de um curso com instrutores Master da FIFA e CONMEBOL, com orientações alinhadas com orientações internacionais”, pontuou Pablo Ramon – FIFA.

Segundo a Comissão de Arbitragem da CBF, o objetivo da preparação é dar continuidade ao desenvolvimento da arbitragem em um momento de definição das competições nacionais, como a reta final das Série C e D do Campeonato Brasileiro, a decisão da Copa do Brasil e o segundo turno do Brasileirão Série B e do Brasileirão Série A.

Mais de 170 profissionais entre árbitros de campo e VARs participaram de simulações de situações reais de jogo e aproximam os treinamentos da realidade dos gramados nacionais. Esta é a segunda intertemporada da história, organizada de forma inédita em 2022.