“Aqueles que arriscam a vida no mar não invadem, procuram acolhimento”, alerta o Papa Francisco

O fenómeno migratório não é tanto uma emergência momentânea, sempre boa para desencadear propaganda alarmista, mas um facto dos nossos tempo disse o Papa Francisco

No segundo dia na cidade francesa de Marselha, o Papa reuniu-se com voluntários da ONG SOS Mediterranée, que salva vidas no mar, tendo recebido um colete salva-vidas infantil. Um gesto para destacar a perigosa travessia que os migrantes enfrentam ao tentar chegar à Europa.