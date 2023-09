Aprovada emenda inclui municípios na distribuição de receitas oriundas das apostas esportivas

Das redes sociais do deputado federal Robinson Faria a comemoração pela aprovação de uma emenda de sua autoria em Lei que regulamentou as apostas esportivas.

Segundo a postagem, é de autoria do parlamentar a emenda que permite que parte da receita gerada pela arrecadação com os jogos, seja destinada aos municípios.

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite da quarta-feira (13) o projeto de lei das apostas esportivas online, as apostas de alíquota fixa, que traz uma estimativa de arrecadação de R$ 1,6 bilhão em 2024, de acordo com projeções do governo.