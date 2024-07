Aprovação de Allyson cai 17 pontos em relação a 2022

Um dado que se destaca na pesquisa Seta divulgada pelo Blog do BG na última quinta-feira é a aprovação do prefeito Allyson Bezerra (União), que ainda é bastante elevada, porém registrou uma queda de 17 pontos percentuais em comparação com a última pesquisa realizada pelo instituto em setembro de 2022.

Em 30 de setembro daquele ano, o Blog do Barreto apresentou uma pesquisa na qual o prefeito alcançava 86% de aprovação, o seu melhor desempenho em uma avaliação de governo realizada pelo instituto.

Os dados divulgados pelo mesmo instituto na quinta-feira indicam uma aprovação de 69%.

Em setembro de 2022, a desaprovação era de 10%, atualmente está em 7%, uma variação que se mantém dentro da margem de erro. No entanto, é digno de nota o aumento significativo dos eleitores que se declaram indecisos sobre a avaliação da gestão, que passou de 3,5% para 24% em menos de dois anos.

A situação não é motivo para desespero, mas revela que a popularidade do prefeito atingiu o seu ápice e está em declínio às vésperas do início do processo eleitoral.

Com informações do Blog do Barreto