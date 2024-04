APRENDENDO A CONTROLAR AS EMOÇÕES PELA FÉ – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Conforme o dicionário, a melhor definição para o estresse é: tensão física, mental ou emocional. Quando discorremos sobre o estresse, na maioria das vezes estamos nos referindo à tensão mental ou emocional excessiva, ou negativa.

Uma grande verdade sobre o controle emocional está na utilização da fé como arma contra os gatilhos emocionais. As Sagradas Letras ensinam como podemos aprender a ter autocontrole, superando os estresses, a ansiedade, a angústia e a tristeza.

Abaixo estão alguns versículos bíblicos que ensinam o processo para controlar as emoções. É através da fé no eterno que podemos aprender a ter domínio próprio.

Não devolva o mal como mal – Não diga: “Eu o farei pagar pelo mal que me fez!” Espere pelo Senhor, e ele dará a vitória a você. (Provérbios 20:22)

O alívio contra a ansiedade – Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. (Salmos 94:19)

Seja prudente – Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. (Provérbios 24:17-18)

A promessa de uma vida plena – Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou”. Aquele que estava assentado no trono disse: “Estou fazendo novas todas as coisas!” E acrescentou: “Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança”. (Apocalipse 21:4-5)

Saber viver – A sabedoria do homem lhe dá paciência; sua glória é ignorar as ofensas. (Provérbios 19:11).

O melhor lugar para estar nos dias maus – Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-poderoso pode dizer ao Senhor: “Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio”. (Salmos 91:1-2)

Não andem ansiosos – Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. (Filipenses 4:6-7)

Devemos nos lembrar dos ensinamentos nos dias maus – Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: “Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias; somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro”. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. (Romanos 8:35-37)

A ordem é não temer – Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês; nunca os deixará, nunca os abandonará”. (Deuteronômio 31:6)

Convite a uma vida sem fúria – Evite a ira e rejeite a fúria; não se irrite: isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. (Salmos 37:8-9)

Encontrando a paz pessoal – Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. (Gálatas 5:22-23)

renovação da mente – Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. (Romanos 12:2)

Deus deu aos homens – Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. (2 Timóteo 1:7)

Aviso ao homem sem domínio – Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. (Provérbios 25:28)

Acordo com os meus olhos – Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. (Jó 31:1)

O Eterno dá a provação na medida certa – Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. (1 Coríntios 10:13)

O homem paciente – Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. (Provérbios 16:32)

Sofrimentos leves e momentâneos – Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. (2 Coríntios 4:16-17)

Domínio próprio – Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude; à virtude o conhecimento; ao conhecimento o domínio próprio; ao domínio próprio a perseverança; à perseverança a piedade; à piedade a fraternidade; e à fraternidade o amor. (2 Pedro 1:5-7)

Dominando a ira – Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. (Eclesiastes 7:9)

O vínculo da paz – Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. (Efésios 4:2-3)

Na vida corrida e o cumprimento das exigências do trabalho, a vida moderna nos levou a todos os tipos de estresses. Mesmo que haja um tipo natural, que nos ajuda a defender-se.

Os estresses que produzem as doenças no corpo e na alma dependem totalmente de nós o seu surgimento, visto que a escolha é nossa de como vamos lidar diariamente com eles.

Outro fato importante em relação às doenças ocasionadas pelo estresse é que sozinhos fica impossível vencer. Ou seja, é necessário que procuremos ajudar, tanto da fé quanto a orientação médica. E assim podemos encontrar alívio duradouro.

Portanto, aquele que é capaz de ser manso, aprendeu a evoluir em espírito e é detentor de uma força de caráter e de maturidade espiritual preciosa. E essa evolução espiritual, traz consigo a competência de assentar, dentro do coração, princípios morais e espirituais acima de sua vida emocional terrena. Por isso aconselho o apóstolo Pedro: Consegue manter um “espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus” (1 Pe 3:6).

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo