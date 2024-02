Aprenda a conservar arranjos de flores por mais tempo

Existem muitas formas de decoração, e as flores são as que fornecem um ar natural de beleza para o ambiente totalmente único. Dificilmente colocamos apenas uma em nossas casas; geralmente são os buquês, e por conta disso, foram desenvolvidas várias técnicas para fazer com que esses arranjos durem mais tempo. Confira algumas dicas abaixo.

Escolha flores resistentes

Arranjos e buquês com antúrios, helicônias e lírios-da-paz possuem maior resistência do que outros tipos de flores. Isso ocorre porque sua composição faz com que elas apresentem um período maior de conservação após o seu corte.

Opte por arranjos com botões

Sempre peça à florista por um arranjo com mais botões. Quando a flor já está aberta, significa que ela está no final do seu ciclo de vida, e o próximo passo é murchar. Os botões são a fase inicial deste ciclo, e com cuidados apropriados, ainda podem desabrochar e permanecer por um bom tempo espalhando sua beleza pelo ambiente.

Geladeira é de grande ajuda

Nem sempre entregamos flores para as pessoas imediatamente. Mas uma forma de mantê-las intactas é colocá-las na geladeira a uma temperatura de 4,5ºC, em um espaço onde as flores não tenham contato com a superfície. Uma dica importante também é deixar o buquê longe de legumes e frutas, devido à emissão de gases próprios que aceleram o envelhecimento das flores.

Corte os caules

Se você ganhou as flores e quer usá-las como enfeite, antes de colocá-las no vaso, é preciso fazer um corte de 2 cm acima da base do buquê em diagonal com uma tesoura de poda ou estilete afiado para não esmagar os canais de absorção da haste floral. O ideal é fazer isso debaixo da água para evitar a entrada de ar nas hastes. Isso aumenta a drenagem da água pelas flores e faz com que elas durem mais tempo.

Deixe a água nutritiva

Após o corte, para cada 1 litro de água, adicione 50 ml de uma solução de ½ limão, 2 colheres de chá de açúcar cristal e 2 colheres de vinagre branco. Isso evitará que fungos, algas e bactérias cresçam nos caules das flores, ajudando na hidratação da haste floral e até mesmo na nutrição através do açúcar na água.

Cuidados na jarra

Ao colocar o buquê na água com a solução, verifique se a água é suficiente para cobrir todas as hastes e retire as folhas que estiverem submersas para evitar que bactérias as contaminem, e o mesmo vale para as pétalas das flores. Caso haja muitas, procure retirar apenas o excesso, junto dos espinhos, pois, além de evitar machucados, também ajudará na respiração.

Local arejado

Procure deixá-las em locais arejados e iluminados, mas distantes da luz direta do sol, para que durem mais. Ambientes fechados e abafados, ou próximos de aquecedores, ares-condicionados e ventiladores, fazem com que murchem mais rápido, portanto, é importante colocá-las em um lugar adequado.

Floriculturas do interior

As flores murcharam e gostaria de comprar outras? O mais indicado é comprar flores de cidades com um clima mais ameno, pois dessa forma é possível obter flores mais bonitas e até mais resistentes. Tanto é que floriculturas em Campinas e em outras cidades, como Vinhedo e a capital das flores Holambra, possuem flores frágeis que duram mais tempo.

