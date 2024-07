Aposentadoria? Rebeca Andrade deixa futuro em aberto após medalha em Paris

CNN Brasil

Após conquistar, nesta terça-feira (30), a medalha de bronze nas equipes femininas nos Jogos Olímpicos de Paris, Rebeca Andrade fez uma reflexão sobre aposentadoria.

A ginasta brasileira, de 25 anos, falou sobre o tema quando comentava sobre a amiga e adversária estadunidense Simone Biles.

“A Simone é referência para o mundo todo. Não só para a ginástica, mas para muitos atletas. Poder assistir, ver como ela compete e, principalmente, como está feliz aqui dentro, sabe? É muito gratificante”, iniciou Rebeca, na zona mista após a conquista do bronze, antes de abordar a aposentadoria.

Eu também não sei muito como vai ser quando ela não estiver mais aqui, porque eu também não sei se eu estarei aqui, né? Mas vamos continuar sempre torcendo por todas as meninas Rebeca Andrade, ginasta

Rebeca surpreendeu os jornalistas

A resposta pegou os jornalistas presentes de surpresa.

Em uma comparação de idade com as ginastas da Seleção Brasileira, Rebeca é a “do meio”, sendo Jade Barbosa e Lorrane Oliveira as mais velhas, com 33 e 26 anos. Simone Biles, por exemplo, ouro nesta terça com os EUA na Bercy Arena, tem 27.

Vai focar em alguns aparelhos?

“É isso. Uma hora o esporte encerra, faz parte da vida, é um ciclo. Eu aceito isso super bem. Vamos ver o que o futuro vai preparar pra gente, espero que a gente continue sendo referência”, afirmou Rebeca Andrade.

O futuro a Deus pertence. Eu falo assim porque realmente, para mim, é muito difícil fazer individual geral depois de tantas lesões. Enquanto meu corpo aguentar, eu vou estar aqui. Pode ser que eu não faça todos os aparelhos. É importante preparar também os fãs, porque, quando a gente se despede, é muito difícil Rebeca Andrade

Rebeca Andrade

Rebeca Andrade ainda disputará quatro finais na Olimpíada de Paris: individual geral, trave, salto e solo, entre quinta-feira (1º) e a próxima segunda-feira (5). Ela somente ficou de fora das finais das barras assimétricas.

A brasileira soma também um título olímpico em Tóquio 2021, no salto, e prata na mesma olimpíada no individual geral. Rebeca Andrade também tem três títulos mundiais, sendo dois no salto em 2021 e 2023 e outro no individual geral em 2022.