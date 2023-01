Após ser alvo de reportagem, Girão detona site que revelou conversas de Moro: “Baixíssima reputação, mídia esquerdista”

O deputado federal General Girão (PL-RN) usou as redes sociais nesta sexta-feira (13) para atacar o site jornalístico “The Intercept Brasil”, o mesmo que revelou a “Vaza Jato”, como ficou conhecido o escândalo do vazamento de conversas de procuradores da operação Lava Jato com o ex-juiz Sérgio Moro.

Em publicação no Twitter, Girão classificou o Intercept como “mídia esquerdista” e afirmou que o portal tem “baixíssima reputação”, apesar dos escândalos revelados a partir de apurações dos jornalistas.

A declaração de Girão é uma resposta a uma matéria do portal que mostra que o deputado federal potiguar é contra a punição aos extremistas que ocuparam as portas dos quartéis pedindo golpe militar. O portal tacha o parlamentar como “pró-impunidade”.

No post feito como reação, Girão reafirmou que é contra a prisão dos manifestantes radicais, confirmando a apuração do portal, mas atacou os jornalistas.

Veja a nota do deputado:

“Em relação ao publicado no site Intercept, um site de baixíssima reputação, até mesmo dentre os imbecilizados ideologicamente, lamentavelmente replicado por alguns sem caráter e muito menos compromissados com a verdade, nos acusando de sermos a favor da impunidade. Não nos causa espanto, o fato da mídia esquerdista querer nos rotular e, quem sabe, servir de prova para abertura de inquéritos arbitrários contra o nosso mandato. Somos favoráveis à aplicação rígida da lei contra quem vandalizou e depredou os Três Poderes. Mas não posso admitir que pessoas que estavam há 70 dias acampadas pacificamente nos quartéis sejam presas sem nenhuma acusação, sem provas, sem direito de defesa e sem condições humanas de sobrevivência. Isso jamais vou admitir. Ser justo e humanista são virtudes de caráter. Estaremos juntamente com alguns colegas Deputados e Senadores buscando a recomposição urgentemente do Regime Democrático e de Direito. CUMPRA-SE A LEI!” General Girão (PL-RN), deputado federal

Ida a acampamento

O deputado federal pelo RN tem defendido a legitimidade dos atos golpistas em frente aos quartéis, apesar de o Código Penal estabelecer que é crime incitar animosidade entre Forças Armadas e Poderes constituídos. No dia 19 de dezembro, o próprio parlamentar chegou a ir a uma das manifestações, em Natal, e insinuou com um golpe militar.

Usando um megafone, o deputado discursou em frente ao quartel e estimulou que os manifestantes mantivessem o ato. Ele chegou a dizer que, dali em breve, os golpistas teriam o que queriam.

“Eu quero dizer para vocês que esta semana é a semana que estão começando as festividades de Natal. Sim ou não? Então, todo mundo aqui eu espero que tenha sido bom filho, bom pai, bom irmão, boa esposa. E aí botem o sapatinho na janela que Papai Noel vai chegar esta semana. Acreditem em Papai Noel. Ele pode até ser camuflado também. Mantenham o desejo de vocês sempre firmes. Vocês são patriotas, vocês estão fazendo uma manifestação pacífica, exatamente como manda a Constituição. Contra quem está dentro da Constituição não pode haver nenhuma força do Estado brasileiro”, destacou o deputado, na ocasião.

