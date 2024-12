Após seca recorde, setor elétrico inicia recuperação e conta de luz deve ficar sem taxa extra em quase todo 2025

Expectativa é de menos picos de calor e mais chuvas durante o verão, que devem ajudar na preservação de reservatórios. Especialistas ouvidos pelo g1 projetam bandeira amarela em agosto e setembro.

Por Lais Carregosa, g1 — Brasília

15/12/2024 17h05 Atualizado há 49 minutos

Divulgação — Foto: Divulgação – Torres de transmissão da Itaipu. – Edino Krug/Itaipu Binacional

Depois da seca recorde em 2024, o setor elétrico começa a se recuperar com o retorno do período chuvoso. A expectativa é que o clima mais ameno em 2025 ajude a manter a conta de luz sem taxas extras durante a maior parte do ano.

Segundo especialistas consultados pelo g1, a perspectiva é que o próximo ano tenha menos picos de calor e mais chuvas durante o verão.

Isso deve exigir menos do sistema elétrico, o que leva à manutenção da bandeira tarifária no patamar verde na maior parte do próximo ano.

💡O sistema de cores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sinaliza as condições de geração de energia.

💡Se chove pouco e as hidrelétricas geram menos, é preciso acionar usinas termelétricas, que são mais caras. Por isso, a Aneel aciona as bandeiras amarela, vermelha 1 ou vermelha 2, com taxas extras na conta de luz.

“A nossa expectativa é de bandeira verde o ano todo, com exceção de agosto e setembro, que vai para a amarela. Tirando esses dois meses que vai para amarela, é um ano que por enquanto está mostrando bandeira verde em todos os períodos”, afirmou a diretora de Regulação e Estudos de Mercado da consultoria Thymos Energia, Mayra Guimarães.

A especialista afirma que agosto e setembro devem ter bandeira amarela (com taxa extra) por conta do período seco, com o acionamento de usinas termelétricas para suprir os picos de demanda.

Recuperação dos reservatórios

Bandeira tarifária vai passar de amarela para verde, em dezembro

O sócio-diretor e meteorologista da consultoria Nottus, Alexandre Nascimento, afirma que as chuvas na segunda quinzena de dezembro devem ajudar a aumentar os níveis de armazenamento do Sistema Interligado Nacional (SIN). Segundo ele, é um movimento de recuperação.

“Boa parte do solo brasileiro, principalmente onde estão os principais reservatórios, funcionam como uma esponja. Então, as primeiras chuvas funcionam para ir selando o solo, para depois receber as chuvas que vêm adiante, e aí depois qualquer pancadinha já repleciona o reservatório”, declarou.