Após reunião com Lula e quase se aliar ao PT, Garibaldi defende 3ª via

O ex-senador e ex-governador Garibaldi Alves Filho, presidente de honra do MDB no Rio Grande do Norte, defendeu nesta terça-feira (15) uma “terceira via” para as eleições presidenciais de outubro.

Em entrevista à TV Ponta Negra, Garibaldi disse que gostaria de ver eleito um presidente que fosse alternativa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao presidente Jair Bolsonaro (PL), líderes das pesquisas até agora.

“Eu tenho preocupação, e acredito que você tenha também, com essa polarização. Eu gostaria – mas, infelizmente, posso não estar falando pela maioria do povo brasileiro – que nós tivéssemos uma alternativa, uma terceira via, para escolher o próximo presidente. (Alguém) que tivesse um novo projeto e que nos deixasse longe dessa refrega partidária que está realmente deixando o povo numa dúvida muito grande, numa perplexidade muito grande”, enfatizou o ex-senador.

A declaração de Garibaldi acontece no momento em que o MDB dialoga com o PT em vários estados para construir palanques para as eleições de 2022. O próprio ex-presidente Lula esteve no Rio Grande do Norte em agosto para uma conversa com Garibaldi e o filho dele, o deputado federal Walter Alves, para cortejar o apoio deles. Na ocasião, Lula defendeu que o MDB e o PT estejam juntos na eleição do RN.

Durante a entrevista, Garibaldi Filho confirmou que será candidato a deputado federal nas próximas eleições e admitiu que a família Alves está dividida politicamente, mas que isso não será obstáculo para a eleição. Ele citou que ele e os primos Henrique Alves, ex-ministro, e Carlos Eduardo, ex-prefeito de Natal, podem estar em caminhos diferentes na próxima eleição.

“A vida às vezes leva a gente a caminhos diferentes, opções diferentes. Não posso deixar de dizer que tanto Henrique quanto Carlos Eduardo têm as suas posições, suas preferências. E eu fiquei no outro patamar. Tomei outro rumo”, acrescentou o ex-governador.

Durante a entrevista, Garibaldi não falou sobre a costura das chapas majoritárias para disputar as eleições de 2022 no RN. O MDB dialoga tanto com a governadora Fátima Bezerra (PT) quanto com a oposição antes de decidir em quais chapas estará nas disputas para Governo do Estado e Senado.

Fonte: Portal Grande Ponto, com informações da 96 FM.