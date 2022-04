Após recusar uso do termo “genocídio”, Macron é convidado por Zelensky para viajar à Ucrânia

Em uma entrevista transmitida pelo canal de TV americano CNN neste domingo (17), Zelensky diz ter conversado com Macron sobre a polêmica. O termo foi utilizado na semana passada pelo presidente americano, Joe Biden, mas o líder francês se recusou a fazer o mesmo.

Ao ser entrevistado pela rádio France Bleu, na última quinta-feira (14), Macron evocou “prudência”, para impedir uma “escalada a quelquer preço e proteger as francesas e os franceses de uma extensão da guerra”. Segundo ele, “a palavra genocídio deve ser qualificada por juristas, não por políticos”.

O presidente ucraniano reagiu logo depois e classificou a atitude de Macron de “muito dolorosa”. Ao conversar com a CNN, Zelensky adotou um tom mais ponderado, afirmando que o líder francês “quer garantir que a Rússia se engaje em um diálogo”.

“Eu disse a ele que queria que ele entendesse que isso não é uma guerra, e nada mais é do que genocídio. Eu o convidei para vir [à Ucrânia] quando tiver possibilidade”, declarou Zelensky à CNN. “Ele virá e verá, e tenho certeza de que entenderá”, acrescentou.

Na entrevista transmitida neste domingo, o presidente ucraniano também expressou seu desejo de receber Joe Biden. “Acho que ele virá, mas a decisão depende dele, claro, depende da segurança”, disse. “Mas acho que ele é o governante dos Estados Unidos e é por isso que ele deveria vir e ver”, explicou.

A Casa Branca está considerando enviar um representante a Kiev. No entanto, descartou por enquanto a viagem do próprio presidente, considerada de alto risco em meio ao violento conflito.

Polêmica sobre o termo “genocídio”

Essa não é a primeira vez, desde o início da guerra na Ucrânia, que o uso da palavra “genocídio” causa polêmica. Desde que as imagens do massacre em Bucha, na periferia de Kiev, vieram à tona, dirigentes e especialistas divergem sobre a questão.

O vice-chanceler e ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, denunciou, em 3 de abril, um “terrível crime de guerra”. Outros dirigentes, como o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, preferiu se referir às violências em Bucha como “atrocidades cometidas pelo exército russo”.

A definição de “genocídio” consta na Convenção de Genebra – uma série de tratados internacionais assinados entre 1864 e 1949 com o objetivo de diminuir as consequências das guerras sobre a população civil. No entanto, a classificação de incidentes violentos, segundo a justiça internacional, só pode ocorrer após uma investigação imparcial e isenta, cujas conclusões devem ser julgadas pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

A Ucrânia autoriza que o TPI julgue atos cometidos dentro do seu território, contrariamente à Rússia, que não reconhece a autoridade desta corte criminal. No último 8 de março, o tribunal realizou sua primeira audiência sobre supostos crimes de guerra cometidos durante a invasão à Ucrânia, mas os representantes russos boicotaram a sessão.

“O promotor do TPI, Karim Khan, já anunciou que está investigando e que tem competência para o julgamento de autoridades, de generais e do próprio presidente russo, Vladimir Putin. Mas, se na prática, isso vai surtir efeito, não sabemos, já que o julgamento não pode ocorrer sem a presença do acusado”, ressaltou o advogado Rodrigo Faucz, em entrevista concedida à RFI. Desde 2021, o brasileiro está habilitado para atuar nesta que é considerada a corte criminal mais importante do mundo.

Segundo a presidente da Anistia Internacional na França, Cécile Coudriou, a organização já iniciou a investigação na cidade ucraniana, que se anuncia complexa. “Temos uma equipe de investigadores que é especializada em tecnologia digital, que pode verificar e autentificar as fotos e vídeos. Também temos, paralelamente, outra equipe na Ucrânia, que poderá checar esses testemunhos. Se as ações forem confirmadas, podem ser qualificadas de crime”, explicou em entrevista à RFI.