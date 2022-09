Após perseguições, PRF prende motoristas por embriaguez ao volante em rodovias no RN

Durante o final de semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois motoristas por embriaguez ao volante em rodovias federais no Rio Grande do Norte. Os condutores só foram detidos após perseguições realizadas pelos policiais rodoviários federais.

O primeiro caso foi registrado ainda na sexta-feira (23). No Km 104 da BR-101, em Parnamirim, um idoso, de 69 anos, dirigia em alta velocidade pela contramão da rodovia. Ele foi seguido pela PRF e detido. Após a realização do teste do etilômetros, os policiais constataram a concentração de 1,29 mg/L.

A segunda prisão por embriaguez ao volante foi no Km 166 da BR-406, em São Gonçalo do Amarante. Segundo a PRF, um homem de 26 anos conduzia um carro em alta velocidade. Ao perceber a presença da PRF, ele tentou fugir da fiscalização.

Na ação, os policiais realizaram uma perseguição e conseguiram deter o homem. Foi feito o teste do bafômetro e o resultado apontou concentração alcoólica de 0,54 mg/L.

Veículos recuperados

Também na sexta-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro, do modelo Honda Civic, que transitava com placas falsas para dificultar a ação policial. A ação aconteceu no Km 45 da BR-304, em Mossoró. O motorista foi preso e encaminhado para a Polícia Civil.

Já no sábado (24), dois adolescentes de 17 anos foram detidos e uma motocicleta foi recuperada pela PRF, no Km 111 da BR-427, no município de São Fernando. O veículo havia sido furtado horas antes em Jardim do Seridó.

Com informações do BlogdoBG