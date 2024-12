Foi inaugurada nesta segunda-feira (30) a nova ponte sobre a BR-304, na cidade de Lajes, em substituição à estrutura que foi levada pela força da enxurrada em 31 de março deste ano.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as obras de reconstrução tiveram início efetivo em 3 de junho, com a demolição dos escombros da antiga ponte de 75 metros.

A nova estrutura, com 125 metros de extensão, foi concluída em 20 de dezembro. O custo total da obra foi de R$ 14,4 milhões.

Após nove meses, ponte que foi destruída por enxurrada na BR-304 é reconstruída e inaugurada

Ponte foi levada pela enxurrada no dia 31 de março, em Lajes. Desvio foi construído no local até a inauguração da nova ponte.

30/12/2024 11h24 Atualizado há 3 horas

Ponte destruída

A antiga ponte que passava sobre o rio Ponta da Serra caiu no dia 31 de março, após uma enxurrada. O trecho ficou completamente interditado até o dia 20 de maio, quando o Dnit liberou a passagem por um desvio.

Antes disso, um desvio improvisado aberto dentro de fazendas de Lajes passou a ser uma alternativa usada por motoristas que utilizam a BR-304.

Para acessar o desvio, que tem 2,7 km, os motoristas precisavam desembolsar R$ 20, no caso de carros de passeio, e R$ 30 no caso de caminhonetes.