Após morte de Bento 16, papa Francisco seguirá seus projetos sem ceder às pressões, diz teólogo brasileiro

O padre Waldecir Gonzaga viveu fora do Brasil durante 15 anos e conheceu pessoalmente João Paulo 2°, Bento 16 e o papa Francisco. Ele apreciou que a missa tenha sido conduzida pelo cardeal Giovanni Battista Ré e que Francisco tenha se concentrado no pontifical, como dizem os teólogos. “O papa fez uma homilia bastante simples, colocando Bento 16 a partir da ‘palavra de Deus’ que foi proclamada”, explicou Gonzaga. “A partir dali, ele deu algumas indicações do valor da figura de Bento 16 enquanto papa e teólogo”, disse.

Na avaliação do padre brasileiro, um dos aspectos que deve ter chamado a atenção de todos que estiveram na Praça São Pedro – bispos, cardeais e representantes de governo – foi a presença constante perto do caixão do bispo que foi secretário de Ratzinger, Monsenhor Georg Gänswein. “Os dois tinham uma amizade muito, muito grande, muito profunda”, observou Gonzaga.

Durante a missa, enquanto o papa Francisco orava, nas redes sociais muitos internautas faziam comentários sobre o papa morto no último sábado (31), aos 95 anos. Alguns prestavam homenagem ao “grande intelectual” e teólogo que foi Bento 16, apesar de seu notório conservadorismo. Outros criticavam o fato de ele ter renunciado ao pontificado em 2013.

O diretor do Departamento da PUC do Rio de Janeiro lembra que o chefe da Igreja Católica tem todo o direito de renunciar à missão, de acordo com a sua consciência. “Eu acredito piamente no que disse Bento 16 quando afirmou que tinha forças espirituais e forças intelectuais, mas não tinha mais forças físicas para exercer aquelas funções”, recorda.