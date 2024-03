Após luta da prefeita Divanize, estrada de Baraúna será recuperada pelo Governo

A prefeita de Baraúna, Divanize Oliveira, comemora mais uma importante conquista para a população, a partir de reivindicações feitas pela gestora: a recuperação da RN 015, em um trecho de 44 km, ligando Baraúna a Mossoró. As obras serão iniciadas após a conclusão do processo licitatório, conforme anunciado nesta segunda-feira (26) pela governadora Fátima Bezerra. O edital de licitação será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (27).

“Essa é uma obra muito esperada por todos os baraunenses. A recuperação da RN 015, pelo Governo do Estado, representa um marco para a nossa cidade. Quero agradecer à governadora Fátima Bezerra por priorizar a nossa região neste programa tão importante para todo o Rio Grande do Norte. Com o anúncio da licitação e a garantia dos recursos para o andamento da obra, temos certeza que muito em breve a estrada estará plenamente restaurada”, pontuou a prefeita.

O anúncio de publicação da licitação foi feito pela governadora Fátima Bezerra durante entrevista à imprensa. A RN 015 está inserida já no lote inicial do programa, que inclui três trechos de rodovias sob jurisdição do Primeiro Distrito Rodoviário, sediado em Mossoró. O Poder Executivo estadual garantiu que os serviços contemplam não apenas tapa-buracos, mas reconstrução de trechos críticos também.

“O desenvolvimento de uma cidade passa pela sua infraestrutura. Estamos cuidando do nosso município com muito zelo, e, com o apoio do Governo do Estado, na gestão da professora Fátima Bezerra, também teremos o acesso a Baraúna reestruturado para o tráfego de veículos, para o escoamento da produção local. Com uma estrada recuperada, todos ganham”, acrescentou Divanize Oliveira.

A prefeita ainda ressaltou e agradeceu o trabalho realizado pelo deputado estadual Ivanilson Oliveira, que também levou ao Governo do Estado o pleito pela recuperação total da RN 015. “Somando forças, Baraúna cresce, se transforma e vem se tornando a cidade que o povo sempre quis e mereceu”, finalizou Divanize.