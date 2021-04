Após longa espera, finalmente representantes da sociedade civil são eleitos para o Conselho de Cultura

Fugindo totalmente do planejado, finalmente foi eleito na tarde da última quinta-feira (22), os representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Políticas Públicas de Mossoró.

A ideia inicial era eleger durante o Fórum realizado na quarta-feira (21), mas, devido a problemas técnicos e à desorganização, a votação acabou sendo adiada para ontem, ainda assim, foram necessárias mais de cinco horas de espera para que a “apuração” fosse concretizada.

Ao final, foram eleitos como titulares os artistas Américo Oliveira, Márcia Silva, Diego Nunes, Jônatas Andrade e Camila Paula e para a suplência Katharina Gurgel, Denilson Duarte, Any Katherine, Lígia Saraiva e Abraão Morais.

A classe artística aguarda agora a indicação dos nomes que representarão o Executivo mossoroense e a publicação da lista dos nomes dos novos conselheiros no Jornal Oficial de Mossoró (JOM). O presidente do Conselho será escolhido entre seus pares, mediante voto aberto, em reunião convocada para este fim, e terá mandato de um ano, podendo ser reeleito seguidamente para mais um mandato ou alternadamente sem limitação numérica de mandatos, como prevê as Leis Complementares n° 082 e nº 102.

“A eleição dos conselheiro(a)s municipais de política cultural era uma das pautas mais aguardada pela comunidade artística de Mossoró, agora, precisamos dar visibilidade e autonomia ao conselho municipal para que possa cumprir o que estar no regulamento do conselho, elaborar, acompanhar a execução, como também fiscalizar e avaliar as políticas públicas de cultura, consolidadas no Plano Municipal de Cultura”. Avaliou o ator Américo de Oliveira, primeiro colocado no ranking de votação.