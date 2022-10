Após Jefferson atacar policiais, Bolsonaro diz que não tem nem foto com ex-deputado, apesar de registros no Palácio do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse neste domingo (23) que não tem foto com o ex-deputado federal Roberto Jefferson , apesar dos registros feitos no Palácio do Planalto.

Roberto Jefferson em foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro postada em 14/04/2021 — Foto: Reprodução/Twitter

A declaração do presidente foi feita à tarde, durante uma transmissão ao vivo (live) em seu canal no YouTube, após Jefferson atirar em policiais federais, que tentavam cumprir mandado de prisão ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Após 8 horas descumprindo ordem judicial, Jefferson se entregou à polícia.

Durante a transmissão ao vivo à tarde, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que o deputado federal André Janones (Avante-MG) “mente” ao dizer que “o Roberto Jefferson era um dos coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro”.

Faria continuou: “Nunca foi coordenador, até porque ele era pré-candidato, teve uma candidatura indeferida ali, era candidato contra”.

Bolsonaro, então, interrompe Faria e fala: “Não tem uma foto dele comigo. Não tem nada”. O ministro das Comunicações endossa o presidente: “Não tem uma foto, não tem contato”.

Roberto Jefferson e Jair Bolsonaro em foto postada no Twitter em 2020 — Foto: Reprodução/Twitter

Nos perfis oficiais nas redes sociais de Jefferson e do PTB, partido que ele foi presidente, é possível encontrar fotos de encontros entre o ex-deputado federal e o presidente Jair Bolsonaro. Essas imagens foram feitas no Palácio do Planalto.

Bolsonaro e Roberto Jefferson em foto postada em abril de 2021 — Foto: Reprodução/Instagram

O presidente Jair Bolsonaro posa para foto com Roberto Jefferson e a então presidente do PTB, Graciela Nienov, em foto postada em maio de 2021 — Foto: Reprodução/Instagram

À noite, ao participar de uma sabatina promovida por uma emissora de TV, Bolsonaro disse que não é amigo de Jefferson.

“Nós não somos amigos, nós não temos relacionamento e [o] tratamento para pessoas que são corruptas ou agem dessa maneira como o Roberto Jefferson agiu, xingando uma mulher e também recebendo a bala policiais, o tratamento que será dispensado pelo governo Jair Bolsonaro será de bandido”, disse Bolsonaro.

Roberto Jefferson era o candidato do PTB à Presidência da República, mas a candidatura foi indeferida pela Justiça Eleitoral. Com isso, o candidato do PTB foi Padre Kelmon.

No último debate entre presidenciáveis antes do 1º turno, Bolsonaro e Kelmon demonstraram ter uma relação amigável tanto no ar quanto nos intervalos.

Jefferson se entrega

O ex-deputado Roberto Jefferson se entregou à polícia na noite deste domingo (23) após atacar policiais federais e passar 8 horas desrespeitando ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

