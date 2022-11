Após encontro com Executivo e Judiciário, Lula diz que é possível recuperar harmonia entre poderes

Após a reunião com os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou em entrevista coletiva de imprensa, no início da noite desta quarta-feira, que “é possível recuperar a harmonia entre os Poderes” no Brasil.

“Me candidatei com o compromisso de que é possível resgatar a cidadania do povo brasileiro, recuperar a harmonia entre os poderes e a normalidade da convivência entre as instituições brasileiras”, disse o petista no início da noite desta quarta-feira (9).

Lula destacou que o presidente não deve interferir no funcionamento do Congresso, assim como deputados e senadores não devem interferir nas ações do Executivo.

“Não cabe ao presidente da República interferir no funcionamento da Câmara e nem do Senado. Nós somos poderes autônomos. Nem eles interferem no nosso comportamento, nem nós no deles, e assim a sociedade vai viver tranquila e democraticamente”, colocou.