Após empate, ABC demite técnico Allan Aal

Tribuna do Norte

Após o empate contra o Sampaio Corrêa neste sábado (2), no Frasqueirão, chegou ao fim a passagem do técnico Allan Aal no ABC. O anúncio foi feito pelo clube ainda na noite deste sábado, por meio de nota divulgada pelas redes sociais.

Conforme a nota, “a diretoria abecedista se reuniu na noite deste sábado (2), depois do empate diante do Sampaio Corrêa/MA, conversou com o treinador Allan Aal e, em comum acordo, ficou definida a não permanência do técnico no comando do Mais Querido”, diz.

De acordo com o ABC, Agora, a direção do clube trabalha para definir o novo comandante para a continuidade da disputa do Brasileiro Série B. Por enquanto, Jonidey Tostão, auxiliar técnico fixo do Alvinegro, assume o comando da equipe.