Após cortejo de 6 horas, caixão da rainha Elizabeth chega a Edimburgo

O caixão da rainha Elizabeth II chegou, neste domingo (11/9), a Edimburgo após um cortejo de seis horas pelo interior da Escócia. O corpo da monarca vai ficar exposto por dois dias no Palácio de Holyroodhouse, residência oficial da família real no país.

O carro completou um trajeto de aproximadamente 280 quilômetros do Castelo de Balmoral até Edimburgo. O caixão passou por Ballater, Aberdeen, Stonehaven, Brechin, Dundee e Perth. A princesa Anne acompanhou, em um carro separado, o corpo da mãe.

O cortejo foi organizado para que escoceses de diferentes cidades pudessem se despedir da rainha. Durante o percurso, milhares de pessoas se posicionaram na beira da estrada para ver o caixão passar.

Na segunda-feira (12/9), os quatro filhos da rainha Elizabeth II vão acompanhar a pé o deslocamento do caixão até a Catedral de St. Giles — onde será celebrada uma missa. O rei Charles III guiará os irmãos Anne, Andrew e Edward no cortejo.

De acordo com o portal The Scotsman, a primeira ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, disse que será uma honra e uma responsabilidade ter o caixão da monarca iniciando a sua jornada no país.

“Esta é uma chance para a população se unir publicamente em memória desta perda. Nós antecipamos que muitas, muitas pessoas participarão dos tributos, e pedimos que acompanhem as comunicações de segurança pública neste momento”, aconselhou.

O calendário do funeral está previsto para ser seguido estritamente pelos próximos oito dias. A princesa Anne levará, na terça-feira (13/9), o corpo da mãe para o Palácio de Buckingham, em Londres.

