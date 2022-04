Após consenso, professores municipais suspendem indicativo de greve

As equipes jurídicas da Prefeitura Municipal de Mossoró e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum) reuniram-se nessa terça-feira, 5. Após horas de negociações, sindicato e gestão chegaram a um acordo sobre a Lei Complementar nº 174/2022, que trata do reajuste salarial de 33,67% dos professores da Rede Municipal de Ensino.

O Sindiserpum solicitou o restabelecimento da redação original da lei nº 070/2012 e garantindo que “O vencimento da Classe 10, do nível II, será 40% (quarenta por cento) superior ao da Classe 10, do nível I”. O texto foi protocolado ainda nessa terça-feira, enviado na Câmara Municipal e deve ser aprovado ainda nesta quarta-feira, 6, em uma sessão extraordinária.

A nova redação foi apresentada na manhã desta quarta-feira em assembleia. Com isto, a possibilidade de greve foi descartada pelos professores neste momento. “Foi o reconhecimento de que sempre estivemos certos em nossos argumentos, tanto que a lei foi alterada a partir de nossas sugestões”, analisou Eliete Vieira, presidente do Sindiserpum.

“Foi uma vitória contra quem propagou e ainda está propagando notícias falsas contra os reais interesses do Sindiserpum, que é o da manutenção dos direitos dos servidores e foi também uma vitória dos professores, que demonstraram que estão sempre atentos a qualquer tentativa de retirada dos seus direitos e prontos para a defesa quando necessário”, complementa.

A Prefeitura de Mossoró enfatiza que a Lei Complementar 174/2022 não suprime qualquer direito dos professores, garantindo tudo já consagrado pelo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

O diálogo entre Sindiserpum e Prefeitura ocorreu após os professores municipais aprovarem o indicativo de greve para a categoria. A decisão se deu após a aprovação das reformulações do PCCR dos professores, na semana passada, sem que houvesse qualquer discussão sobre o assunto.