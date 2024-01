Após concretizar venda, Flamengo costura acordo com Fortaleza para ter Santos até o fim de janeiro

Globo Esporte

O Flamengo concretizou na última terça-feira a venda de Santos, que assinou um contrato de três anos com o Fortaleza. Mas o goleiro, que se reapresentou esta semana e vem fazendo a pré-temporada no Ninho do Urubu, ainda deve demorar um pouco mais para se transferir. O ge apurou que a diretoria rubro-negra negocia com o Leão do Pici e com o jogador para mantê-lo até o fim de janeiro.

A ideia é que Santos seja o titular do Flamengo nos jogos do time alternativo no início do Campeonato Carioca, sob o comando do interino Mário Jorge, enquanto o grupo principal estará na segunda parte da pré-temporada nos Estados Unidos. Com isso, o goleiro deve fazer as duas últimas partidas com a camisa rubro-negra contra o Nova Iguaçu, no dia 21 em João Pessoa, na Paraíba (Estado onde ele nasceu), e diante da Portuguesa-RJ, no dia 27 em Natal, no Rio Grande do Norte.

O Flamengo vai com sua força máxima para a estreia no Estadual na próxima quarta-feira, diante do Audax-RJ em Manaus, no Amazonas, e de lá seguirá direto para os Estados Unidos, retornando só no dia 30. Já o Fortaleza se reapresenta nesta quarta-feira após as férias e terá três jogos até o fim do mês: contra Horizonte dia 20; Barbalha dia 28 e Iguatu dia 31. A Copa do Brasil e a fase de grupos da Copa do Nordeste, que o Leão do Pici disputa, começarão só em fevereiro.

Paraibano de Campina Grande, Santos irá defender o seu terceiro clube no profissional aos 33 anos (antes do Flamengo, jogou por muitos anos no Athletico-PR, onde ele foi revelado). O Rubro-Negro vai receber pela venda do goleiro até US$ 1,4 milhão de dólares (cerca de R$ 7 milhões), se as metas previstas em contrato forem atingidas. Para seduzir o jogador, o Fortaleza ofereceu um ano de vínculo a mais do que ele tinha no Rio e valores bem próximos ao que ele recebe atualmente.