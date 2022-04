Após cobranças de senador, PMM apresenta dados sobre cirurgias eletivas

Nessa quarta-feira, 6, o senador Styvenson Valentim voltou a cobrar, em suas redes sociais, a prestação de contas do Município de Mossoró quanto aos recursos superiores a R$ 3 milhões, que foram enviados ao município para a realização das cirurgias eletivas.

Esta não foi a primeira vez que o senador solicita esclarecimentos em relação à aplicação dos recursos. Em janeiro, Styvenson pediu que a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, enviasse um relatório apontando quantas cirurgias foram feitas, o valor que foi gasto e quantas pessoas ainda aguardam na fila de espera.

“Se não vai roubar, mostre. Se não vai desviar, se não vai fazer mau uso, se não vai se apropriar de uma emenda ou de um recurso público, mesmo do SUS, então mostre. Qual o problema de mostrar?” questionou o senador em suas redes sociais.

Após o questionamento e divulgação feita em cima do assunto, a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Saúde, informou que a lista de pacientes que aguardam por cirurgia eletiva em Mossoró foi enviada em fevereiro deste ano para o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), conforme solicitado pela Promotoria de Justiça da Saúde.

“A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, destaca que todos os valores que chegaram nas contas do município oriundos da emenda parlamentar do Senador Styvenson Valentim para a finalidade da cirurgia eletiva, que totalizam R$ 3.339.993.00, estão sendo aplicados de forma responsável e transparente pela gestão municipal em favor da saúde da população”, informou um trecho da nota.

Além disso, a Prefeitura também informou que o Município já realizou 840 cirurgias eletivas, sendo estas ginecológicas (264), gerais (107) e oftalmológicas (469) no período de 1 de outubro de 2021 até 7 de abril de 2022.

A nota ainda orienta que o senador Styvenson busque o MP para ter acesso a lista dos nomes dos pacientes que aguardam procedimento cirúrgico. O município não tem autorização dos pacientes para expor seus nomes e outras informações privadas.