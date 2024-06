Após assembleia, decisão sobre greve dos professores da UFRN vai a plebiscito

Em assembleia marcada por uma forte e ampla participação dos docentes sindicalizados ao ADURN-Sindicato, a categoria decidiu na tarde desta segunda-feira (17), pelo encaminhamento de um novo plebiscito sobre a greve dos professores e pela não continuidade da discussão sobre a desfiliação da entidade ao PROIFES-Federação. A atividade aconteceu de forma híbrida, presencialmente no auditório da reitoria, e remotamente através do Zoom.

“Vivemos num momento bastante importante e estratégico. A Assembleia é um momento de debate, de confronto de ideias, de posicionamentos políticos e ideológicos, e prezar pelo respeito, pela divergência e pelo debate qualificado é fundamental”, afirmou o presidente do ADURN-Sindicato, Oswaldo Negrão.

A afirmação do dirigente ao iniciar a assembleia se deve às ameaças recebidas pela direção da entidade nas redes sociais nos últimos dias. Negrão destacou que “o ódio tem sido a tônica da política em várias instâncias, não só no parlamento brasileiro, mas também no caráter mundial” e lembrou que tratar opositores como inimigos é um perigo para o debate qualificado e para o próprio Estado Democrático de Direito.

A discussão durou mais de 4 horas e, em um primeiro momento, ouviu posições favoráveis e contrárias à permanência do ADURN-Sindicato no PROIFES-Federação. Após esse debate, os docentes responderam à seguinte pergunta: “Você concorda com a continuidade da discussão sobre a desfiliação do PROIFES-Federação?”, 241 professores e professoras votaram pela continuidade do debate, enquanto 344 decidiram por não continuar fazendo essa discussão, o que significa que o ADURN-Sindicato se mantém filiado ao PROIFES-Federação. Outros 16 docentes se abstiveram na votação.

Em um segundo momento, os presentes fizeram uma análise de conjuntura e colocaram suas posições acerca da continuidade ou não da greve geral por tempo indeterminado da categoria. Neste ponto, foi encaminhada a realização do plebiscito com a seguinte pergunta: “você concorda com o encerramento da greve geral por tempo indeterminado da categoria docente da UFRN?”. A consulta vai ocorrer das 8h da quarta-feira (19), às 17h da quinta-feira (20), no site do ADURN-Sindicato.

O presidente do ADURN-Sindicato, Oswaldo Negrão, ressaltou a importância da participação de todos e todas nos debates. “Hoje os professores e professoras da UFRN deram mais uma demonstração da força de mobilização da categoria. Tivemos intervenções muito qualificadas no debate de duas discussões importantes para o Movimento Docente. Foi um momento histórico”, afirmou o dirigente.