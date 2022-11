Após 18 anos, policiais civis do RN são absolvidos pela morte de presos que tentavam fuga em massa de delegacia de Natal

Finalmente, o Judiciário potiguar julgou e absolveu, pelo Tribunal do Júri, quatro policiais civis, sendo três agentes e um delegado, pela morte de três presos que tentavam fazer uma fuga em massa há mais de 18 anos. Pelo entendimento do júri, em consonância com o Ministério Público do RN, os policiais agiram no cumprimento do dever legal para proteger a sociedade.

Dois dos policiais civis julgados foram defendidos pelo Jurídico do SINPOL-RN. O advogado criminalista Thyago Amorim, que comandou a defesa, explica que todas as acusações foram derrubadas pelas provas no processo. Inclusive, o próprio promotor de Justiça que atuou no tribunal do júri, Augusto Flávio Azevedo, reconheceu o exercício legal da função policial na ocorrência em questão e pediu a absolvição dos acusados.

Diante da comprovada inocência dos policiais civis, os jurados decidiram pela absolvição.

“Nós saímos muito felizes desse julgamento, pois a justiça foi feita. As acusações eram absurdas e injustas. Os colegas e seus familiares sofreram mais de 18 anos com esse processo e agora podem respirar aliviados. É uma vitória para eles e para a toda a categoria de policiais civis”, afirma Jandir Cortez, vice-presidente do SINPOL-RN.

Na próxima semana, mais quatro policiais civis irão a julgamento, no dia 23, também sobre esse mesmo caso. “Esperamos que eles também sejam absolvidos e estamos confiantes que a justiça vai prevalecer”, completa.

96FM Natal