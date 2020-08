APÓS 150 DIAS PRESO: Ministério Público do Paraguai desiste de denúncia contra Ronaldinho Gaúcho

O Ministério Público do Paraguai decidiu que não vai apresentar nova denúncia contra o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto de Assis. Os 2 estão presos desde março de 2020, quando entraram no país com passaportes adulterados.

“Foi reconhecido pelo Ministério Público que inexiste crime de natureza financeira ou correlato em relação ao Ronaldo e ao Roberto. Após 5 longos meses, restou demonstrado exatamente o que se defendeu desde início: a utilização de documentos públicos adulterados sem o conhecimento dos defendidos“, disse Sérgio Queiroz, advogado de Ronaldinho e Assis ao Globo Esporte.

Na decisão, os promotores ressaltaram que tanto Ronaldinho quanto o irmão sabiam que os passaportes usados para entrar no país eram falsos. Dizem, porém, que não encontraram indícios de que o ex-jogador “tenha participado do planejamento da obtenção dos documentos irregulares“. Ressaltam ainda que isso “de maneira alguma o exime da responsabilidade de ter domínio e decisão do uso de instrumentos que são de aspecto pessoal“.

O Ministério Público sugere que os 2 sejam autorizados a voltar ao Brasil, com algumas condições.

Ronaldinho Gaúcho:

Liberdade condicional de 1 ano;

Multa de R$ 487 mil;

Declaração de residência fixa no Brasil onde possa ser encontrado

Comparecimento a cada 3 meses ante uma autoridade judicial no Brasil.

Roberto de Assis:

Liberdade condicional de 2 anos;

Multa de R$ 596 mil;

Declaração de residência fixa no Brasil onde possa ser encontrado

Comparecimento a cada 3 meses ante uma autoridade judicial no Brasil.

As medidas pedidas pelo MP do Paraguai ainda precisam ser ratificadas pelo juiz Gustavo Amarilla.

