Apoio Político Implícito

O redator deste site ficou preocupado com a possibilidade de haver divulgado notícia inverídica sobre o apoio do ilustre prefeito de Natal, Álvaro Dias, em relação ao apoio às candidaturas a presidente da República e a senador, nas próximas eleições.

De acordo com a nota enviada pela assessoria do prefeito, “De fato, o prefeito reconheceu que o governo federal tem sido parceiro da administração municipal, através do ministro Rogério Marinho que tem ajudado na articulação para a obtenção de recursos para obras e projetos em benefício da população de Natal, mas, por mais de uma vez perguntado sobre sucessão presidencial, disse que não estava preocupado com isso agora e sim nos problemas relativos à administração à qual está se dedicando por completo”.

A reportagem decidiu escutar mais uma vez a entrevista do prefeito, no ponto em que houve a interpretação sobre o referido apoio, que aqui vai reproduzido em sua íntegra.

Quando o repórter perguntou sobre quem apoiaria para presidente da república, o prefeito Álvaro respondeu: “eu vou apoiar, ajudar, o candidato que apoiou a cidade do Natal”.

O repórter emendou com a pergunta, “O nome dele? Na sua gestão foi Bolsonaro” Álvaro concluiu: “O presidente Bolsonaro tem ajudado”.

Vale a pena lembrar que, na administração do prefeito Álvaro Dias, nenhuma outro presidente da República tem apoiado sua gestão, até porque não há espaço simultâneo para dois presidentes da República.

A entrevista aconteceu na FM98 de Natal, em 03.02.22, e foi concedida aos repórteres Thiago Rebolo, Felinto Rodrigues e Alexandre Mulatinho.

Para a assessoria do prefeito, ele não declarou apoio ao presidente Bolsonaro. Com o intuito de bem informar, o redator não apresentará mais sua interpretação das palavras do prefeito de Natal, deixando ao leitor a inteira responsabilidade sobre o entendimento do que foi declarado sobre apoio ou não à candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição e continua à disposição da assessoria do prefeito, e dos leitores, caso desejem novos esclarecimentos.