Apoiadores de Evo invadem quartel na Bolívia e mantêm militares como reféns

Apoiadores de Evo Morales invadiram o quartel militar do Regimento “Cacique Juan Maraza”, no município de Villa Tunari, na Bolívia, armados com tacos afiados de madeira, e fizeram militares como reféns.

Em um vídeo que circula em redes sociais, pelos menos 10 militares aparecem como reféns, cercados por camponeses que carregam estacas de madeira. Segundo a agência estatal de notícias da Bolívia, trabalhadores de saúde também estão entre os reféns.

“Cortaram nossa água, nossa luz e nos tomaram como reféns”, narra um deles.

O militar que fala no vídeo pede o fim da intervenção aos bloqueios de apoiadores de Morales e clama que seu superior considere o pedido.

“A vida de todos os meus instrutores e dos meus soldados está em perigo (…) por favor, meu general, solicito que considere. Estamos pais, filhos, irmãos, famílias inteiras aqui”, expressa.

A presidência boliviana confirmou à CNN que os militares do continuam mantidos como reféns.

A ocupação acontece, segundo a agência estatal do país, como resposta ao fim dos bloqueios de estrada por apoiadores de Morales.