Apodi: Homem é preso após matar e atear fogo em mulher

Um caso de feminicídio foi registrado em Apodi na manhã desta terça-feira (10). A Polícia Militar recebeu um chamado de que uma pessoa estaria morta e teve seu corpo queimado dentro do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Segundo informações da Polícia Militar, o autor do crime e a vítima eram pacientes do local.

Ao ser constatada a veracidade da informação, os policiais realizaram diligências e conseguiram prender o suspeito, identificado como Antônio Flávio Costa Oliveira, natural de Taboleiro Grande/RN. Ele confessou o crime, alegando que era perseguido pela vítima. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi apresentado à autoridade policial.