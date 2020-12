Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

NONATO ATACAREJO

A cidade de Apodi agora conta com uma filial do hipermercado Nonato Atacarejo que teve sua sede inaugurada as margens da BR-405 na última semana e, rende ser uma ampla e sofisticada estrutura para atender as necessidades alimentícias e higiene da população apodiense. Com certeza mais um grande empreendimento em nosso município. Sucesso!

PADROEIRA

É com muita alegria que, a Paróquia de Apodi iniciou os alusivos à nossa padroeira N.S. da Conceição. Os festejos se estendem até o próximo dia 8, com um cortejo pelas principais ruas de nossa cidade, visto que, em virtude da pandemia, as novenas estão sendo transmitias via YouTube e no Instagram da Paróquia @paroquiadeapodi. Uma vasta programação foi preparada com muito carinho a toda nossa sociedade que devota aos novenários da santa protetora do município. Acesse e fique informado!

DETRAN

A sede do Central do Cidadão de Apodi está de volta e, juntos aos seus serviços, o sistema do Detran, facilitando os trabalhos dos motoristas também da nossa região. Os serviços estão em aberto desde ontem e conta com atendimento presencial com horário marcado e atendimento on-line. Atendimento via whats app é possível, porém, somente por mensagens de texto pelo contato (84)9 91501101. Para saber mais ou, fazer seu agendamento, acesse o site do Detran e saiba do serviço desejado.

FATOS & BOATOS…

@ Lançada mais uma edição da Revista Presença este mês e, muito linda e atrativa para uma boa leitura e entretenimento. Versão virtual e impressa para os que são amantes de boas informações. Parabéns!

@ Recebi o convite da colunista Marilene Paiva da Revista Presença, para escrever uma coluna dentro do informativo. Aqui deixo meus sinceros agradecimentos e aceitação para levar muita informação, entretenimento e diversão em uma boa leitura.

@ Estando em Apodi, visite o Restaurante Kurrupius no Calçadão da Lagoa. Uma gastronomia diversificada para todos os paladares e um ambiente agradável a todos os públicos. Deixo o meu abraço ao proprietário Edjanilson.

@ Deixo o meu cordial abraço de felicitações aos eleitos das eleições municipais de todo o Brasil e, envio vibrações de sorte e desejos de uma boa administração em suas respectivas cidades!

@ Quero parabenizar a escritora Dôdora Maia por mais uma obra de sua autoria que foi lançado e fincado como uma das melhores leituras da terra dos Tapuias. Felicitações minha amiga!

@ O amigo Clístenes Carlos integra agora o quadro do elenco do Programa “Interligados na Mídia” da TV Cidade Oeste. Daqui segue um forte e carinhoso abraço cheio de muito sucesso!

O Bispo Dom Mariano Manzana, juntamente com os Padres Chagas e Talvacy, fazendo a celebração de abertura da nossa festa de Nossa Senhora da Conceição em Apodi.

O Jornal o Mossoroense, Centenário informativo, está com nova roupagem em seu site e, sob direção de Cid Augusto e edição de Caio César Muniz. Compondo a foto, o artista Genildo Costa. Sucesso!

Na inauguração do Nonato Atacarejo, presenças ilustres de Pedro Henrique Amorim, Pablo Marcel, Lahyre Neto e Alan Silveira.

Através do meu amigo Dr. Nilton Figueiredo, envio o forte abraço a prefeita eleita da cidade de Pau dos Ferros, Mariana Almeida, primeira mulher eleita ao executivo daquele município. Desejos de êxito é o que envio e muitas vibrações.