Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

QUARENTENA

De volta as nossas atividades na escrita, estamos voltando e nos habituando de forma rápida e obrigatória, a um novo estilo de vida, o de #ficarem casa. De repente aparecem imprevistos que podem mudar o mundo e, nos caem como um forte impacto de sobrevivência humana. As palavras são fortes, porém, não modifica em nada a situação em que estamos vivendo. Diante deste cenário, temos que pensar em como colaborar no todo e, podermos fazer o que for preciso para amenizar essa causa. Portanto, faça sua parte, seja empático, seja humano, #fiqueemcasa, juntos somos mais fortes!

BARRAGEM SANTA CRUZ

Muitas chuvas caindo em nosso estado, assim como, em nossa região, nos proporcionam belezas da natureza com o verde brotando, as águas nascendo de novo em rios, lagos e lagoas, como também, fazendo sangrar nossos reservatórios interior adentro. E é com muita alegria que, venho informar sobre o segundo maior reservatório do RN está com aproximadamente 40% de sua capacidade e, com mais chuvas chegando, a tendência é aumentar, tornando assim, a esperança de uma nova sangria, visto que, a última foi no ano de 2008. Bons ventos nos aguardam e, que venham mais águas molhar a nossa Barragem de Santa Cruz.

LIVES

O que nos traz de bom nessa fase de confinamento, é o privilégio de ver a solidariedade de artistas pelo mundo, realizando shows online e gratuitos para angariar doações de quaisquer gêneros e categorias. Isso sim é uma atitude louvável de ser espelhada por muitos que ainda não entenderam a gravidade do nosso real problema. #fiqueemcasa amigos, temos uma forma de curtir e assim distrair nosso tempo de forma alegre em tempos de pandemia. Parabéns a todos os artistas do mundo por seus tamanhos gestos em levar música, poema e poesia aos corações da humanidade!

FATOS & BOATOS…

@ Quero aqui deixar registrado os parabéns aos idealizadores do projeto “Pet Querido” e, vou enviar essa abraço através da querida amiga e modelo Flávia Daniele. Em tempos de quarentena, temos que cuidar de todos, inclusive dos animais. Parabéns!

@ Estamos diante de uma contenção humana, temos que ficar em casa e, é com muita tristeza que lamento o ocorrido em nossa cidade pela irresponsabilidade de muitos em promover e realizar um rally na zona rural do município. É uma atitude deplorável, sem nenhuma empatia. #fiqueemcasa!

@ A coluna envia forte abraço fraterno aos familiares e amigos da querida Gorete Melo, que perdeu sua luta para a Covid-19. Sentimentos de carinho e solidariedade ao ex-prefeito Silvestre Monteiro. A cidade de Severiano Melo está de luto!

@ Aqui em Apodi as formas delivery estão a todo vapor. Todos os gêneros alimentícios, assim como, todos os ramos do comércio local estão aderindo à entrega. Quero aqui parabenizar aos lojistas de modo geral, através do Presidente da CDL, Flávio Carvalho, as ações voltadas para colaborar com a quarentena em nosso município.

@ A Masterop Operadora Turística já deu play em sua campanha para o final doano em Gramado, assim como, muitos destinos nacionais e internacionais. Visite suas redes, contate a operadora ou um agente e garanta já o melhor pacote de viagens com quem realmente sabe fazer turismo.