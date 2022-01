Aplicativo de mobilidade reduz em 51% as ocorrências contra motoristas, no RN

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. Atuante em algumas cidades do Rio Grande do Norte, o aplicativo de mobilidade urbana informou que, fechou 2021 com redução de 51%, por milhão de corridas, nas ocorrências graves contra motoristas parceiros no estado.

O estado também registrou queda em todos os incidentes de segurança envolvendo condutores e passageiros da plataforma e fechou o ano com contração de 28%. O levantamento realizado pela empresa considera casos como roubo, sequestros e agressões.

Em âmbito nacional, a redução do número total de casos envolvendo passageiros e motoristas foi de 23% e do número de crimes contra os condutores foi de 37,5%. O resultado foi atribuído ao investimento de R$ 70 milhões em segurança nos últimos dois anos.

De acordo com a 99, a plataforma possui um ecossistema de proteção dividido em dois eixos principais: desenvolvimento de tecnologias e profissionais especializados, que em conjunto oferecem proteção antes, durante e depois das viagens. Entre as iniciativas, estão os recursos lançados como verificações adicionais de passageiros, expansão das câmeras embarcadas nos carros, aprimoramento do monitoramento de corridas via GPS e a gravação de áudio.

Em 2021, foram implementados recursos como a Validação de Acesso, que utiliza uma solução de prevenção de fraude da Serasa Experian para verificar se os passageiros são os donos do documento informado por meio de um questionário; Digitalização do RG, com checagem instantânea do documento de identidade; Mapeamento Dinâmico de Áreas de Risco, que permite aos motoristas parceiros colaborar com a identificação dessas regiões; além de Inteligências Artificiais, que analisam potenciais riscos e adicionam camadas de segurança para passageiros e motoristas, do início ao fim das viagens.