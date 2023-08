Apagão nacional deixa ao menos 23 estados e DF sem energia

Um apagão afetou o Distrito Federal e em ao menos 23 estados do país na manhã desta terça-feira (15). O Operador Nacional do Sistema (ONS) e o Ministério de Minas e Energia disseram que houve uma falha às 8h31, mas ainda não divulgaram a causa do incidente.

Veja a lista de estados com relatos de apagão:

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Goiás

Maranhão

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraná

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

Rondônia

Santa Catarina

Sergipe

São Paulo

Tocantins